Только треть николаевцев оплатили облтеплоэнерго за предоставленные услуги в феврале: «В прошлом году, в мирное время, было 67%»

Несмотря на военные действия в Украине и непосредственно в Николаеве, жители города продолжают платить за отопление. По словам директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, проплаты на порядок снизились.

Об этом директор предприятия Николай Логвинов рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Логвинова, предприятие благодарно потребителям за оплату услуг по поставке тепловой энергии, хоть и платят не все горожане.

— У нас ответственные абоненты, которые несмотря на военное состояние рассчитываются за тепло – кто частично, кто полностью, но расчет есть. На сегодняшний день уровень оплаты за прошлый месяц составляет более 30%. В прошлом году в мирное время было 67%, - рассказал он.

Директор предприятия добавил, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с пониманием относится к потребителям и всем жизненным обстоятельствам, но просят и дальше оплачивать услуги, пусть даже частично.