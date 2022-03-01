Только треть николаевцев оплатили облтеплоэнерго за предоставленные услуги в феврале: «В прошлом году, в мирное время, было 67%»

Несмотря на военные действия в Украине и непосредственно в Николаеве, жители города продолжают платить за отопление. По словам директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, проплаты на порядок снизились.
Об этом директор предприятия Николай Логвинов рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».
По словам Логвинова, предприятие благодарно потребителям за оплату услуг по поставке тепловой энергии, хоть и платят не все горожане.
— У нас ответственные абоненты, которые несмотря на военное состояние рассчитываются за тепло – кто частично, кто полностью, но расчет есть. На сегодняшний день уровень оплаты за прошлый месяц составляет более 30%. В прошлом году в мирное время было 67%, - рассказал он.
Директор предприятия добавил, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с пониманием относится к потребителям и всем жизненным обстоятельствам, но просят и дальше оплачивать услуги, пусть даже частично.
— Но мы просим и дальше, по крайней мере, частично оплачивать услуги. Это важно и нужно предприятию, потому что мы должны рассчитываться за газ, электроэнергию, воду, выплачивать заработную плату работникам, которые рискуя жизнью, возобновляют подачу тепла, и уже начинают подготовку к следующему отопительному сезону, - резюмировал он.