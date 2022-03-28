Украинские больницы получили 590 станций StarLink, чтобы всегда оставаться на связи

Украинским медицинским учреждениям передали 590 станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Благодаря терминалам StarLink больницы получат бесперебойный доступ к спутниковому интернету. При перебоях со связью каждая станция сможет раздавать качественный Wi-Fi на десятки устройств.

- Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно, - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому Интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь. Обеспечить больницы системы StarLink удалось благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с Министерством цифровой трансформации.