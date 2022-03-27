В Николаеве завтра возобновится дистанционное обучение школьников

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27.03.2022 18:00

С понедельника, 28 марта, в заведениях общего среднего образования города Николаева возобновляется образовательный процесс.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Все занятия будут проходить с использованием технологий дистанционного обучения в условиях военного времени.

«При невозможности обучения дистанционно учащимся с целью завершения учебного года предложено воспользоваться индивидуальной формой обучения (экстернатной или семейной (домашней)», - говорится в сообщении.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, дистанционно будут учиться около 40 тысяч детей.

«Управление образования проанализировало ситуацию. Более 40 тысяч учащихся смогут приобщиться к обучению. Еще около двух тысяч школьников будут получать образование индивидуально. Итоговые оценки получат все! Итоговой аттестации и ВНО в этом году не будет. Для выпускников Министерство образования и науки разработает отдельный механизм поступления в вузы», - сообщил Сенкевич в Facebook.

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