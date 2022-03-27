В Николаеве завтра возобновится дистанционное обучение школьников

С понедельника, 28 марта, в заведениях общего среднего образования города Николаева возобновляется образовательный процесс.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Все занятия будут проходить с использованием технологий дистанционного обучения в условиях военного времени.

«При невозможности обучения дистанционно учащимся с целью завершения учебного года предложено воспользоваться индивидуальной формой обучения (экстернатной или семейной (домашней)», - говорится в сообщении.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, дистанционно будут учиться около 40 тысяч детей.