Николаевская ОГА опубликовала подборку телефонов и ссылок, полезных в военное время

Николаевская ОГА опубликовала материал с контактными телефонами и ссылками, которые могут быть полезными в военное время.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОГА.
Координационные центры по предоставлению информации об эвакуации, гуманитарных и социальных вопросах.
Жители Баштанского района могут обращаться по телефонным номерам:
+380635751098 (для жителей Баштанской городской территориальной громады и Ингульской сельской ТГ);
+380931878347 (для жителей Снигиревской городской ТГ и Гороховской сельской ТГ);
+380631861395 (для жителей Привольненской сельской ТГ);
+380964570531 (для жителей Березнеговатской поселковой ТГ и Широковской сельской ТГ).
Горячая линия при городском совете +38 (051) 582-76-49, по ней можно обращаться за помощью, выдаются бесплатно детское питание, средства гигиены.
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Жители Николаевского района могут обращаться по номерам:
+380662298815
+380978158612
+380966014295
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Актуальные номера для Первомайской громады:
Управление Пенсионного фонда Первомайской громады:
+380993431448
+380516175170
Оперативный штаб:
+380985768189
+380516154296
Территориальная оборона: +380934759942
Районная военная администрация: +380516175121
Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг):
+380988448530
+380516152389
Первомайский центр социальных служб:
+380663380058
+380516175592
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Информация для жителей Вознесенской громады.
Для получения гуманитарной помощи следует заполнить Google-форму.
Номер для справок +380950652611
Также действует гуманитарный пункт для детей. Номер для справок +380505616825
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Информация для жителей Николаева и для прибывших в город
Город Николаев расселяет, обеспечивает горячим питанием и вещами первой необходимости. Кто хочет, может эвакуационными автобусами выехать в Одессу или в пункт пропуска Паланка. Если вы самостоятельно прибыли в город и вам необходимо убежище, обращайтесь по этим телефонам:
+380 (96) 085 05 07
+380 (93) 649 22 99 Сергей Анатольевич
Или в контакт-центр при Николаевском городском совете:
+38 (0512) 751 588
+38 (0512) 533 588
Также из Николаева проводится добровольная эвакуация. Необходимо заполнить форму по ссылке и ожидать входящего вызова или позвонить по телефонам:
+380507680483
+380967403595
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Полезные телефоны:
Николаевская областная варта
Граждане могут сообщать о любых подозрительных предметах, гражданах, мародёрах по телефонам горячих линий.
0512 709-159 (многоканальный)
0512 37-24-48
0512 37-24-38
0512 37-24-65
068 015 48 12
093 536 45 83
095 657 12 76
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Если временно не работает линия 103, то можно воспользоваться следующими номерами:
0504509042;
0675162895;
0675163084;
0504909132.
Данные номера можно использовать на всей территории Николаевской области.
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Предприниматели, представители учреждений и организаций могут обращаться на указанные номера круглосуточно по поводу проблем, создающих препятствия в работе.
Телефоны горячей линии:
- 15-45
- 063-957-96-92
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В случае нарушения правопорядка военнослужащими обращайтесь в дежурную часть Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка.
Телефон – 0935705188