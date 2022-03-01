Анна Замазеева: Украина обречена на Победу!

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала об итогах своего выступления на Конгрессе Совета Европы.

Об этом она сообщила в социальных сетях.

— Женский батальон, по словам Бориса Ивановича Тарасюка – нашего посла в Совете Европы, на 100% выполнил свою миссию в Европе. Потому что много людей в Европе находятся под влиянием дезинформации, пророссийской пропаганды, - сообщила Замазеева.

Она рассказала, что один из представителей стран-членов Конгресса заявил, что ему стыдно за то, что правительства стран долго сохраняли нейтралитет.

— Один из представителей одной страны в конце выступил и сказал, что им стыдно. Стыдно, что их правительства занимали нейтральную позицию. Но в конце все единогласно признали войну, Россию, как страну-агрессора. Поэтому миссию выполнено. Мы донесли Европе все, что происходит. Рассказали обо всех жутких потерях, - отметила глава облсовета.

Также она рассказала о платформах, которые будут разработаны в Конгрессе – первая для женщин и детей, чтоб они смогли быстро найти жилье и транспорт, а вторая – для глав городских сельских советов, чтоб они могли напрямую контактировать с мэрами европейских городов по поводу гуманитарной помощи.

Также глава облсовета кратко подытожила, каких целей добилась их делегация;