Анна Замазеева: Украина обречена на Победу!

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала об итогах своего выступления на Конгрессе Совета Европы.
Об этом она сообщила в социальных сетях.
— Женский батальон, по словам Бориса Ивановича Тарасюка – нашего посла в Совете Европы, на 100% выполнил свою миссию в Европе. Потому что много людей в Европе находятся под влиянием дезинформации, пророссийской пропаганды, - сообщила Замазеева.
Она рассказала, что один из представителей стран-членов Конгресса заявил, что ему стыдно за то, что правительства стран долго сохраняли нейтралитет.
— Один из представителей одной страны в конце выступил и сказал, что им стыдно. Стыдно, что их правительства занимали нейтральную позицию. Но в конце все единогласно признали войну, Россию, как страну-агрессора. Поэтому миссию выполнено. Мы донесли Европе все, что происходит. Рассказали обо всех жутких потерях, - отметила глава облсовета.
Также она рассказала о платформах, которые будут разработаны в Конгрессе – первая для женщин и детей, чтоб они смогли быстро найти жилье и транспорт, а вторая – для глав городских сельских советов, чтоб они могли напрямую контактировать с мэрами европейских городов по поводу гуманитарной помощи.
Также глава облсовета кратко подытожила, каких целей добилась их делегация;
-безумное давление со стороны страны-агрессора и ее пропагандистской машины на наших европейских друзей;
-круглосуточная работа украинской делегации, как на официальных площадках СЕ, так и в кулуарах по донесению позиции о войне в Украине и все ужасы, которые принесла россия на нашу землю;
-безоговорочная поддержка Украины и осуждение агрессии россии;
-Признаюсь, в некоторые моменты, демонстрируя фото и видео (практически в режиме он-лайн) того, что творят оккупанты в наших городах и селах, нашей делегации было очень сложно сдерживать эмоции… Пожалуй, это тоже сыграло свою роль в получении конечного результата – единогласной поддержки Конгрессом нашей Декларации;