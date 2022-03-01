В Будапеште выставили 300 пар обуви в память о погибших в Драмтеатре мариупольцах

В воскресенье, 27 марта, в столице Венгрии состоялась акция памяти погибших жителей Мариуполя, которые прятались от вражеских обстрелов в бомбоубежище местного Драмтеатра.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Акция в Будапеште состоялась возле мемориала «Обувь на берегу Дуная», который чествует память венгерских евреев, убитых нацистами в ходее Второй Мировой войны. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.

«Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшена нелюдями на хранилище в Драматическом Театре в центре Мариуполя», - написал он.

Кулеба отметил, что активистов на эту акцию вдохновила речь Президента Украины Владимира Зеленского.

«Несколько дней назад он упоминал это особое место в обращении на саммите ЕС. Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах. Этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев и венгров», - добавил министр.

Он также вспомнил известную фразу «Никогда снова», которую из года в год повторяют европейские лидеры.

«Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать, нужно конкретными делами доказать, что действительно «Никогда снова», - подытожил он.

Известно, что 16 марта рашисты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, в котором на тот момент прятались люди, в том числе дети. После стало известно, что 130 мариупольцам удалось выйти из разрушенного здания Драматического театра, однако более 1300 остались под завалами без возможности выбраться.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли более 300 мирных жителей города.

