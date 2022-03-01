Жителя Чернобаевки разоблачили на сотрудничестве с российскими оккупантами

Правоохранительные органы разоблачили жителя поселка Чернобаевка Херсонской области, который сотрудничал с российскими военными.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Отмечается, что мужчина способствовал созданию оккупационных органов управления. Также он участвовал в организации раздачи среди местных граждан «гуманитарной помощи», ввезенной из рф.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (части 1 статьи 111-1 УК Украины). За совершенное преступление мужчина ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Отметим, что сегодня ВСУ в 11-й раз нанесли удар по силам противника в Чернобаевке.

Напомним, что ранее нардепы ужесточили наказание за коллаборационизм.