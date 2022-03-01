ФСБ вложило миллиарды долларов в украинских предателей, но те «кинули» Россию, - журналист

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но те их «кинули» на деньги.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Youtube-канал «Продолжение следует».

- Сейчас мы заканчиваем одно расследование, вместе с Инсайдером, о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения. Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 2014 года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что… Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, на Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали налом, - говорит Грозев.

По его словам, в итоге агентура не сработала:

- И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги, «кинули» их. Просто «кинули».

Грозев добавил, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о запрете деятельности в Украине некоторых пророссийских партий было правильным, так как среди них была российская агентура.