Возле здания гордумы в Питере задержали активистку, выступавшую против войны в Украине

В воскресенье, 27 марта, в Санкт-Петербурге возле здания городской думы задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет.

Об этом сообщают росСМИ.

Девушка была одета в белое платье с пятнами от красной краски, символизирующую кровь мирных жителей Украины, которые погибли из-за российской агрессии.

Под ногами девушки был плакат на котором было написано:

«Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму, поэтому обращаюсь к вашим сердцам. Каждый день в Украине погибают женщины, дети, старики и старушки. От бомбёжки голода, невозможности из-под завалов или достать лекарства. Их могилы с самодельными креслами чернеют во дворах и на детских площадках. Тысячи раненых и изувеченных, миллионы поломанных судеб. Если бы находите этому оправдание, значит ваше сердце ослепло. Найдите в себе силы на милосердие и сострадание. Не поддерживаете кровопролитие», - призвала она.

Напомним, что ранее, несмотря на жесткие запреты, граждане россии снова вышли на пикеты с требованием прекратить военные действия на территории Украины

