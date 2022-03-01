Волонтеры из Белоруссии купили 10 эвакуационных джипов для украинских медиков-добровольцев

Белорусские волонтеры купили для украинских медиков-добровольцев уже 10 эвакуационных джипов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Белорусы из Украины».

«Купили еще один эвакуационный джип для медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Мощный и надежный, как наша помощь сражающейся с врагом Украине от свободной Беларуси. Это уже десятая машина, купленная нами для Украины с начала вторжения. Сегодня у нас юбилей!», – говорится в сообщении.