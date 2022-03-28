В Николаеве и области с утра открылись 184 аптеки

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28.03.2022 10:23

В Николаевской области по состоянию на 28 марта работает более 180 аптечных заведений.

Об этом сообщает глава областного совета Анна Замазеева.

Отмечается, что аптеки могут быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт