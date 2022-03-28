На маршруты в Николаеве вышло 155 единиц частного и коммунального транспорта

В понедельник, 28 марта, в Николаеве на маршруты вышел общественный транспорт. Всего на линии вышло 155 единиц транспорта.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Маршруты троллейбусов:

№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом) 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом) №4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв

Трамваи:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская») №3 (ЧСЗ - 10-я Военная) №6 (Промзона – Центральный рынок) №11 Центральный рынок - 10-я Военная

Автобусы

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района) 6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет) Парк Победы - микрорайон Терновка улица Садовая - микрорайон Ракетное Урочище

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 62, 75, 82, 86, 89

В целом по городу курсирует 155 единиц транспорта. Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.