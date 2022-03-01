Создатель беспилотников Bayraktar представил новый БПЛА с украинским реактивным двигателем

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА, оснащенный украинскими двигателями.



Соответствующие фото опубликовали на странице компании Baykar Makina в Twitter.

Ранее на сайте компании появилось заявление о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma («красное яблоко»).

«MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

На Kızılelma установлены реактивные двигатели украинского государственного предприятия «Ивченко-Прогресс», с которым в ноябре 2021 году компания Baykar Makina подписала контракт на закупку двигателей для MIUS. По договору «Ивченко-Прогресс» поставит ТРДД АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Благодаря им дрон может летать в течение пяти часов и развивать скорость до 800 км/ч. Грузоподъемность Kızılelma составляет 1500 кг.