Резервы предприятия исчерпаны: С 29 марта в Херсоне возвращают оплату за проезд в троллейбусах

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28.03.2022 12:26

В Херсоне с 29 марта возвращают плату за проезд в троллейбусах. Стоимость проезда составляет 6 гривен.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Отмечается, что в Херсоне троллейбусы работали даже во время боевых действий и продолжают это делать в условиях временной оккупации. Плату за проезд возвращают для поддержания работы контактных троллейбусных линий и выплат заработных плат рабочим, так как резервы предприятия исчерпались за это время.

Руководитель «Херсонэлектротранс» Игорь Житченко призвал горожан с пониманием относиться к принятому решению.

«Предприятие сможет работать в дальнейшем только в случае возврата платы за проезд. Мы работаем для Вас, дорогие херсонцы. Кроме этого, уверяем, что право на льготную перевозку сохраняется, но при предоставлении соответствующих документов», - отметил он.

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