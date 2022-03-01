Резервы предприятия исчерпаны: С 29 марта в Херсоне возвращают оплату за проезд в троллейбусах

В Херсоне с 29 марта возвращают плату за проезд в троллейбусах. Стоимость проезда составляет 6 гривен.
Об этом сообщает Херсонский городской совет.
Отмечается, что в Херсоне троллейбусы работали даже во время боевых действий и продолжают это делать в условиях временной оккупации. Плату за проезд возвращают для поддержания работы контактных троллейбусных линий и выплат заработных плат рабочим, так как резервы предприятия исчерпались за это время.
Руководитель «Херсонэлектротранс» Игорь Житченко призвал горожан с пониманием относиться к принятому решению.
«Предприятие сможет работать в дальнейшем только в случае возврата платы за проезд. Мы работаем для Вас, дорогие херсонцы. Кроме этого, уверяем, что право на льготную перевозку сохраняется, но при предоставлении соответствующих документов», - отметил он.