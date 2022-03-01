Франция передала Украине пожарную технику

В понедельник, 28 марта, правительство Франции передало украинским спасателям пожарные машины.

Об этом сообщает Molbuk.

Передача техники сотрудникам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям состоялась в Черновцах. По словам корреспондента издания, Украине было передано около десятка автомобилей.

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян подчеркнула, что сегодня очень важно усиливать службу по чрезвычайным ситуациям, потому что украинские спасатели работают сейчас в очень тяжелых условиях.

«За месяц войны – 26 тысяч выездов спасательной службой на ликвидацию последствий. 10 тысяч случаев ликвидации последствий после обстрелов, 15 тысяч пожаров. За месяц было ликвидировано 11 тысяч взрывоопасных предметов, из них 398 авиационных бомб. Это беспрецедентные цифры в истории Европы и мира. Мы получаем большую помощь в технике, но эта большая помощь в масштабах войны недостаточна. гражданских граждан, доставка гуманитарной помощи туда, где сейчас сложно и с провизией, и с амуницией, и с оружием», - сказала чиновница.

Напомним, что ранее украинские больницы получили 590 станций StarLink, чтобы всегда оставаться на связи