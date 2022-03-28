Кабмин отменил карантинные зоны и отстранение невакцинированных работников на время военного положения

Кабинет Министров отметил установление карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах, а также отстранение от работы невакцинированных сотрудников на период военного положения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 372 от 26 марта, передают Українськi Новини.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановление, регламентирующее карантинные меры для противодействия распространению короновируса.

Учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения; физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса; гражданами рекомендуется пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

На время военного положения отменена норма постановления об отстранении от работы невакцинированных сотрудников.

Напомним, что ранее начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай сообщила, что коронавирус никуда исчез и николаевцы продолжают им болеть.