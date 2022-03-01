За газ в феврале рассчиталось около 40% николаевцев, а предприятия просят «стоять плечом к плечу» и не забывать платить за транспортировку

В период военного положения уровень расчетов клиентов ООО «Николаевгаз Сбыт» упал почти в два раза.

Об этом сообщили на предприятии в комментарии «Преступности.НЕТ».

«Уровень расчетов клиентов ООО «Николаевгаз Сбыт» за использованный газ в период военного положения не превышает 40%, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также нужно отметить, что накопление долгов за газ традиционно для отопительного сезона. В течение летних месяцев потребители стараются погасить долги по частям», - сообщили в «Николаевгаз Сбыт».

При этом, в компании отметили, что во время военного положения абонентам не начисляют ни штрафы, ни пени за несвоевременные платежи, а также не отключают должников. Тем не менее клиентов, у которых есть возможность, добросовестно оплачивать счета, помогая таким образом тем, кто из-за войны этого не может сделать.

Что касается оплат горожан за транспортировку газа, то предприятие АТ «Николаевгаз» пока не смогло предоставить точные данные, но технический директор Дмитрий Грицай сообщил, что николаевцы по возможности оплачивают за предоставленные услуги.

«С первых дней нам необходимо было перестроить работу наших подразделений согласно требований военного времени. Главная задача – люди должны быть обеспечены услугой. Важно обогревать дом, иметь возможность приготовить кушать. Мы благодарны всем нашим потребителям, которые несмотря на это непростое время, оплатили за транспортировку газа. В связи с обстрелами мы имеем огромное количество повреждений на сетях, которые были устранены в кратчайшие сроки. Нам необходимо закупать материалы для ремонта, топливо и оплачивать труд тех людей, которые рискуя жизнью идут устранять утечки газа и ликвидировать повреждения», - заявил Дмитрий Грицай.

Также он обратился к предприятиям, чтобы они не забывали проводить оплату за предоставленные услуги, тем более, что многим государство дает дотации.