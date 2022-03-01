В США вручили кинопремию «Оскар», больше всех статуэток получила «Дюна»

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар».

Об этом сообщает «Бабель».

Лучшим фильмом стал CODA: В ритме сердца. Награду за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит («Король Ричард»). Лучшая женская роль – Джессика Честейн («Глаза Темми Фэй»). Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («В руках пса»).

Лучший звук – фильм «Дюна». Эта же лента взяла награды в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший саундтрек» (Ганс Циммер), «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа» и «Лучшие визуальные эффекты».

Лучшим документальным короткометражным фильмом стала «Королева баскетбола». Лучший анимационный короткометражный фильм – «Стеклоочиститель». Лучший игровой короткометражный фильм – «Долгое прощание». Лучший анимационный фильм – «Энканто».

Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины» (Япония), лучший документальный полнометражный фильм – «Лето души», лучшая оригинальная песня – No Time to Die – 007 (Не время умирать).

Нынешнее вручение наград проходило на фоне войны россии против Украины, поэтому во время церемонии ряд актеров поддержал Украину, а на самом мероприятии минутой молчания почтили память погибших украинцев.