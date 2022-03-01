В Николаеве возобновили транспортное сообщение с селами и поселками

В понедельник, 28 марта, постепенно начало возобновляться транспортное соединение между населенными пунктами Николаевского района.

Об этом сообщил начальник Николаевской районной военной администрации Игорь Мухарский.

Утром 28 марта пригородный транспорт вышел на следующие маршруты:

№118 Николаев – Мешково-Погорелово (Витовский район)

№124 Николаев – Святониколаевка (Витовский район)

№108 Николаев – Калиновка (Витовский район)

№156 Николаев – Кривая Балка (Николаевский район)

№152 Николаев – Зеленый Яр (Николаевский район)

№159 Николаев – Новобогдановка (Николаевский район)

№162 Николаев – Сапетня (Николаевский район)

№168 Николаев – Степное (Николаевский район)

Николаев – Ковалевка (Николаевский район)

№230 Николаев – Парутино (Очаковский район)

Николаев – Новопетровка (Новоодесский район)

Николаев – Гурьевка (Новоодесский район)

Николаев – Новая Одесса (Новоодесский район)

Николаев – Комиссаровка (Березанский район)

Николаев – Баштанка (Баштанский район)

Транспорт ходит с 07:00 до 16:00, также отмечается, что количество рейсов ограничено. Помимо этого, николаевцев просят обращать внимание на график движения, который может меняться в зависимости от сигналов тревоги.