В Николаеве после вынужденных каникул более 40 тысяч школьников вернулись к учебе, еще почти 2 тысячи перешли на индивидуальное обучение

В понедельник, 28 марта, в учреждениях общего среднего образования Николаева начался образовательный процесс после вынужденных каникул. 70 учебных учреждений перешли на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает управление образования городского совета.

По оперативным данным, более 40 тысяч учащихся приступили к обучению, почти 2 тысячи учащихся перешли на индивидуальное обучение.

Отмечается, что с согласия одного из родителей дети, временно внутренне перемещенные, могут приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания.

Напомним, что в николаевских школах из-за войны продлевали вынужденные каникулы еще на две недели.