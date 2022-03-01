Минобороны рф издало приказ о подготовке фейковых видео, что ВСУ якобы издеваются над пленными россиянами

Хакеры Anonymous опубликовали скан приказа в.и.о. министра обороны рф Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых «украинские военные» якобы издеваются над «российскими военнопленными».

Скан документа Anonymous разместили в своем Twitter.

Согласно документу, причиной его создания послужило распространение в соцсетях видео нормального обращения украинских военных с российскими пленными. Это в свою очередь, может побудить солдат рф сдаваться в плен.

Булгаков также призвал разработать и распространить серию фейков о том, что сдавшиеся в плен российские оккупанты, выступившие на брифинге – подставные. Приказ издан и подписан 21 марта.

Стоит отметить, что этот документ также может свидетельствовать о неправдивости заявлений российских властей, что министр обороны рф Сергей Шойгу продолжает выполнять свои должностные обязанности.

В свою очередь, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отметил, что враг уже снимает и распространяет постановочные видео.

Отметим, что в фейковом ролике россияне, выдавая себя за украинцев, простреливают пленным ноги и убивают их. По одному из предположений, убили российских солдат, которые сбежали из подразделений, потому что не хотели воевать, но были пойманы.

Напомним, что ранее хакеры взломали пропагандистскую ВГТРК и собираются обнародовать данные о рупоре Кремля.