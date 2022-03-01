Экс-офицер николаевской 79-й бригады стал комбатом и получил звание Героя Украины

Командир 1-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады майор Евгений Шматалюк («Шаман») получил звание Герой Украины.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (Позывной Маршал).

«Помню Женю, еще с лейтенанта, простой, скромный и умный парень. Начинал службу в 79-й бригаде, вместе выполняли боевые задания на востоке страны. Был ранен во время очередного боя, я его эвакуировал к нашим медикам».

«После быстрого лечения Евгений со своими бойцами отправился в аэропорт Донецк. Помните два наших БТР, которые подбили вражеский танк. Так вот в одной из машин был Евгений, он тогда получил ранение в живот и вытаскивал людей с буквально висящими своими кишками из брюха. После было долгое и тяжелое лечение. Весь перешит и залатан».