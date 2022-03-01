Домбровская поздравила с 78-й годовщиной освобождения Николаева от фашистов и заявила, что скоро мы снова отпразднуем победу и сделаем город еще лучше

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила горожан по случаю 78-й годовщины изгнания нацистских оккупантов из Николаева.
Об этом она написала в Телеграмм.
Она отметила, что Николаеву не впервые приходится прогонять фашистов со своей земли. И сегодня, каждый николаевец знает и чтит эту память, ведь благодаря тем, кто тогда во время Второй Мировой войны отдал жизни за Николаев, мы сегодня в нем живем.
«Сегодня, к сожалению, мы снова боремся с агрессором, который пришел на наши земли, чтобы грабить и убивать. Я уверена, что настоящая весна придет в Николаев, мы все соберемся и отпразднуем День Победы над российскими нацистами и сделаем наш любимый город еще лучше!» - отметила она.