Для поиска пропавших украинцев во время войны создали чат-бот «Найди родных»

В Украине создали чат-бот для поиска пропавших во время войны «Найди родных».

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

«Поскольку более 3-х миллионов украинцев пересекли границу, 13 миллионов сменили место жительства и этот процесс эвакуации продолжается - регистрация в этом чат-боте максимального количества людей позволит быстро найти родных в случае потери контактов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чат-бот позволяет найти тех, с кем потеряна связь, несмотря на страну их нынешнего пребывания.

Чат-бот создан во взаимодействии с ОО «Международная ассоциация кибербезопасности», «Центром Методик и Координации Криптографического развития», международного женского движения «За семейные ценности» и при поддержке Уполномоченного Президента Украины по волонтерской деятельности.

Ссылки на чат-бот «Найди родных»: https://t.me/Family_Search_bot



Видеоинструкция по использованию – https://bit.ly/388Qzer