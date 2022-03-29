«Укрзалізниця» возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов

«Украинская железная дорога» приняла решение возобновить продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.

Об этом «Укрзалізниця» сообщила в своем Telegram-канале.

По словам руководства, это решение Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета.

В то же время «Укрзалізниця» отметила, что сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

«3,2 миллиона пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, поэтому Укрзалізниця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины», - добавили в сообщении.

Напомним также, что Россия больше не имеет железнодорожного сообщения с ЕС.