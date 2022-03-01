В Николаеве завтра закончат отопительный сезон для жилого фонда

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение закончить отопительный сезон с 29 марта в жилом фонде.

Об этом во время эфира в социальных сетях сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

При этом отопление в больницы и медицинские учреждения продолжат подавать.