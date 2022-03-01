В Николаеве решили уже отключить отопление в жилом фонде

Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о завершении с 29 марта отопительного сезона для жилого фонда.

Об этом сообщили на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

– С сегодняшнего дня мы останавливаем котельные, которые подают теплоноситель в жилые дома. Это регламентируется действующим законодательством - среднесуточная температура +8 градусов Цельсия в течение 3-х суток и соответствующее решение исполкома. Работу продолжат только котельные, которые подают теплоноситель в лечебные учреждения и отдельные объекты. Война безусловно внесла свои коррективы. Нашим работникам приходилось устранять аварии на сетях фактически под обстрелами. К этому нельзя быть готовым, но это наши реалии. Со своей задачей мы справились - город был обеспечен теплом. И мы уже начинаем подготовку к следующему отопительного сезона: гидравлические испытания тепловых сетей, замена и ремонт участков трубопроводов, в том числе пострадавших от обстрелов. Работы много, - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Директор предприятия также отмечает, что для подготовки к следующему отопительному сезону, расчету за энергоносители, выплат заработной платы работникам, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» очень важно получать оплаты от горожан, по крайней мере, частично.