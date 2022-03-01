В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

Утром в понедельник, 29 марта, в Николаеве вышли 173 единицы транспорта.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом)
3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега)
№4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская")
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)
№6 (Промзона – Центральный рынок)
№11 Центральный рынок - 10-я Военная
Маршруты автобусов
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет)
Парк Победы - микрорайон Терновка
ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище
Частные перевозчики:
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 62, 75, 82, 86, 89
Внимание горожан обращается на то, что график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.