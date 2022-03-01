В Николаеве на линии вышел коммунальный и частный транспорт

Утром в понедельник, 29 марта, в Николаеве вышли 173 единицы транспорта.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом) 3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега) №4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Намыв

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская") №3 (ЧСЗ - 10-я Военная) №6 (Промзона – Центральный рынок) №11 Центральный рынок - 10-я Военная

Маршруты автобусов

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района) 6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет) Парк Победы - микрорайон Терновка ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище

Частные перевозчики:

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 62, 75, 82, 86, 89

Внимание горожан обращается на то, что график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.