«Сравнять с землей от восточной до западной стороне»: В СБУ обнародовали перехват оккупантов, на котором командир отдает приказ, чтобы уничтожить село на Сумщине

СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение рф можно охарактеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев. Для примера – перехваченные в Тростянце (Сумская область) разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными «Венец» и «Ратник».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По оперативной информации СБУ, «Венец» – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. «Ратник» – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Вот как просто рашист отдает приказ, чтобы уничтожить украинскую деревню: «Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны».

А вот «Ратник», жалуясь на то, что воины ВСУ поливали их огнем, сообщает: «…сейчас лупанул туда, откуда могут быть. Там жилые кварталы. Они сейчас снова обидятся и будут работать».

На что командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел.