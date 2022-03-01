В значительной части Ингульского района Николаева и в пригородных селах временно отключат электричество

В значительной части Ингульского района и в пригородных селах отключат электричество с 14:00 до 15:00.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Отключение проводится в связи с проведением «Николаевоблэнерго» ремонтно-восстановительных работ на воздушных линиях 150кВ и 35кВ в Николаеве.

Электричества временно не будет у потребителей, проживающих в районе площади Победы, в микрорайонах «Водопой» и «Казарского».

Также это касается жителей пгт. Воскресенское, сел Мешково-Погорелово, Коларово, Харчатовка, Ташкент, Гороховка, Полигон, Грейгово и Водокачка.