Разработчики и игроки в Fortnite помогли собрать для Украины $70 миллионов

Компания Epic Games пообещала передать весь полученный с 20 марта по 3 апреля доход от игры Fortnite на гуманитарную помощь Украине. За девять дней игрокам удалось собрать более 70 миллионов долларов.

Об этом пишет Рrocesser.media.

«Сбор средств завершится одновременно с новым сезоном Fortnite. Все деньги будут направлены организациям, которые обеспечивают медицинскую, юридическую или иную помощь пострадавшим от российско-украинской войны людям: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа ООН и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Деньги будут собраны с покупок наборов внутриигровой валюты, ежемесячной подписки «Отряд Fortnite», косметических предметов и боевых пропусков », – пишет издание.

Напомним, что в страничке через Действие собрали уже более 200 миллионов гривен в поддержку военных