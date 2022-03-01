В Украине создан чат-бот и сайт для эвакуации населения

В Украине создали чат-бот и сайт для эвакуации населения. Также через сервис можно получить гуманитарную и медицинскую помощь.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко сообщил, что заработали чат-бот и сайт поддержки для организации эвакуации населения. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить гуманитарную помощь, если вы находитесь в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.
«Вводим важный общий проект. В настоящее время созданы чат-бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитраную или медицинскую помощь», – отметил Бондаренко.
Как пользоваться сервисом:
Если вы выбрали эвакуацию, выберите область, из которой требуется эвакуация, и район:
Если вы запросили гуманитарную или медицинскую помощь, выберите область доставки, район и населенный пункт:
Напомним, что для поиска пропавших украинцев во время войны создали чат-бот «Найди родных»