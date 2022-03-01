В Украине создан чат-бот и сайт для эвакуации населения

В Украине создали чат-бот и сайт для эвакуации населения. Также через сервис можно получить гуманитарную и медицинскую помощь.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко сообщил, что заработали чат-бот и сайт поддержки для организации эвакуации населения. Кроме того, с помощью чат-бота можно получить гуманитарную помощь, если вы находитесь в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

«Вводим важный общий проект. В настоящее время созданы чат-бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитраную или медицинскую помощь», – отметил Бондаренко.

Как пользоваться сервисом:

Перейдите по ссылке

Нажмите start, чтобы начать диалог с ботом,

Нажмите «Подтвердите свой номер телефона» и кнопку «share»,

Выберите то, что нужно: «Эвакуация» или «Гуманитарная/медицинская помощь».

Если вы выбрали эвакуацию, выберите область, из которой требуется эвакуация, и район:

Выберите громаду. Если не знаете название, пропустите этот шаг,

Укажите название населенного пункта,

Выберите пункт, кто нуждается в эвакуации — вы или другой человек. Предоставьте данные: ФИО, год рождения, телефон, а также адрес пребывания или укрытия, другую нужную информацию.

Если вы запросили гуманитарную или медицинскую помощь, выберите область доставки, район и населенный пункт:

Если в помощи нуждаетесь не вы, а другой человек, предоставьте сведения о нем (ФИО, год рождения, телефон, а также адрес нахождения или укрытия),

Выберите помощь, которая вам нужна: «Медицинская помощь и лекарства» или «Продуктовый набор»,

Укажите названия и количество необходимых продуктов или лекарств.

Напомним, что для поиска пропавших украинцев во время войны создали чат-бот «Найди родных»