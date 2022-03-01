Группа хакеров Anonymous провела мощную кибератаку на IT-инфраструктуру авиации России. В итоге удалились более 65 терабайтов данных, а сама сеть «легла».

Об этом говорится в сообщении Anonymous в Twitter.

«Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации России: нет больше данных и резервного копирования», — говорится в сообщении.

РосСМИ написали об этой кибератаке, которая состоялась 26 марта. Из строя вышла сеть, стерлись все документы, почта, файлы на серверах.

В общей сложности речь идет о примерно 65 терабайтах данных, также все электронные письма за полтора года были потеряны.

По данным РосСМИ, резервных копий данных никто не делал, так как в Министерстве финансов не предусмотрели на это средств. Со дня кибератаки IT-инфраструктуры Росавиации ведется следствие прокуратурой и ФСБ.