Власти России заблокировали несколько сайтов из-за эпизода мультсериала о харакире для Путина

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты, где собраны все эпизоды мультсериала «Масяня», один из которых российская Генпрокуратура требует удалить из-за распространения информации о действиях российских войск на территории РФ, не совпадающей с заявлениями российской пропаганды.

В частности, в России блокируется доступ на сайт mult.ru, а также multru.com, сообщает российский Интерфакс.

Теме вторжения российских войск в Украину посвящен последний эпизод сериала под названием «Вакидзаси», в финале которого главный персонаж предлагает российскому президенту Путину сделать харакири из-за последствий своего решения о начале масштабной войны.

27 марта о блокировке сайта сообщил создатель « Масяни » художник и мультипликатор Олег Куваев, но 28 марта Роскомнадзор сообщил, что не блокировал его, а требует удалить один из эпизодов его сайта и его зеркала.

В частности, российская Генпрокуратура требовала удалить информацию «о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ ».