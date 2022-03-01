«Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости»: Зеленский рассказал о возможности подать завку в у «Дії» на возмещение имущества

С помощью государственного сервиса у «Дія» можно будет подать заявку на возмещение потери дома или квартиры в результате боевых действий.

Об этом в своем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Также есть важная новость от наших чиновников. Отныне будет работать новый функционал нашего государственного сервиса у «Дія». Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в «Действия», - сказал Зеленский.

Он объяснил, что для того, чтобы увидеть новую услугу, нужно обновить приложение.

«Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. А через неделю будет доступна и офлайн – в центрах предоставления административных услуг. Сам по себе функционал в «Діє» достаточно удобен. Но все необходимые детали будут разъясняться нашим правительством. Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости », - подчеркнул Президент .

Напомним, что в Украине создан чат-бот и сайт для эвакуации населения .