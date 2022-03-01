ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ЗСУ сообщили, что много ракет, которые выпущены по городам в последний час, вылетели с территории беларуси

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 29 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 30 марта.

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00:45 Оперативная информация по состоянию на 24.00 29.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ:

«Завершается тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Продолжается отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый «отвод войск», вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного представления об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Удачи не имел.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Вместе победим! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!»

00:05 В телеграм канале ЗСУ сообщается о том, что с территории беларуси запускают много ракет.

Также сообщается о нескольких взрывах в Хмельницком и Киеве.