США переоценили возможности россии и недооценили украинскую армию, – американский генерал

США переоценили возможности России и недооценили способности украинской армии держать оборону. Виной тому могли стать пробелы в разведке.

Об этом заявил командующий войсками США и НАТО в Европе, генерал Тод Уолтерс, передает CNN.

По словам Уолтерса, который 29 марта выступил на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам, разведка США считала, что в случае полномасштабного наступления Киев могли захватить через несколько дней. Однако этого не произошло.

Он добавил, что американская разведка точно предусмотрела, когда россия вторгнется, но ошиблась в прогнозе того, как будет идти война.