россия блокирует в украинских портах 94 корабля с продовольствием – это может вызвать глобальный продовольственный кризис

Развязанная россией война в Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает ZN.UA.

Одна из причин – блокировка оккупантами поставок украинского зерна в другие страны. Российские войска разбомбили три корабля в Черном море и блокируют еще 94 корабля с продовольствием в украинских портах, не давая им выйти в Средиземное море.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, от нехватки продовольствия могут пострадать до 13 миллионов человек во всем мире.

Напомним, 27 марта Украина начала осуществлять поставки зерновых за границу по железной дороге, так как из-за войны украинские морские порты оказались заблокированы российскими оккупантами.

По прогнозам экспертов, из-за войны у трети украинцев могут возникнуть проблемы с получением продуктов питания. Некоторые говорят об угрозе голода. Негативно война отразится и на других странах – Украина является одним из важнейших экспортеров продовольствия. Это пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны.

Как известно, ранее россияне вывели из порта Бердянска пять судов с украинским зерном, местонахождение кораблей неизвестно.