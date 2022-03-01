По Николаеву курсирует почти 200 единиц общественного транспорта

В среду, 30 марта, городской общественный транспорт вышел на маршруты.
Об этом сообщает мэр Николаева, Александр Сенкевич.
Троллейбус
№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - микрорайон Намыв (с берегом)
3-я Военная - Большая Морская - Пушкинское кольцо - микрорайон Намыв (без берега)
№4 Станция «Николаев Грузовой» - микрорайон Нами
Трамваи
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская")
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная)
№6 (Промзона – Центральный рынок)
№11 Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет)
Парк Победы - микрорайон Терновка
ул. Садовая - микрорайон Ракетное Урочище
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 5, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 62, 63, 75, 82, 86, 89
В целом по городу курсирует 185 единиц транспорта. Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.
Следует отметить, что график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.