В одну из школ Николаевщины дети вернулись за парты

В одном из учебных заведений на Николаевщине уже проводится очное обучение. Кроме учеников школы там также учатся и переселенцы из других городов - Харькова, Киева, Николаева и Вознесенска. В общей сложности к очно-дистанционному обучению в заведении приобщилось 112 детей.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Николаевской ОВА.

«Педагогические работники учреждения с ответственностью проводят занятия с детьми, оказывают им логопедическую, психолого-педагогическую помощь. Также психологическая служба предоставляет консультации родителям детей из семей, временно переселившихся в населенный пункт», - говорится в сообщении.

Отметим, что с 28 марта учебные заведения Николаевской области начали дистанционное обучение. К учебному процессу приобщилось более 65% учащихся, среди которых есть дети, эвакуированные как в пределах Украины, так и за границу.