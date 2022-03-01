Из-за ремонтных работ жители Терновки и поселка Горького останутся до вечера без воды

КП «Николаевводоканал» продолжает работать бесперебойно. Сегодня, 30 марта, специалисты будут проводить ремонтные работы в Центральном и Ингульском районах, поэтому жители Терновки и поселка Горького будут без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что специалисты находятся на рабочих местах 24/7, ведь каждый понимает, что сейчас нет работы вне фронта. И все находятся в одной лодке борьбы - военные защищают страну, коммунальщики тем временем создают комфорт для горожан.

«Итак, наши планы на сегодня.. в Центральном районе будут проводиться ремонтные работы. До 17:00 жители микрорайона Терновка будут без водоснабжения. Также будут продолжаться работы и на территории Ингульского района. Жители поселка Горького тоже до вечера будут без водоснабжения, хотя там сети принадлежат Укрзалізниці, но наша бригада приложит максимум усилий, чтобы сделать ремонт как можно скорее. Мы приносим свои извинения горожанам за неудобства», - сказано в сообщении.

На предприятии отметили, что если николаевцам необходима их помощь, то нужно звонить на рабочий номер или писать на официальную страницу предприятия в сети Facebook.