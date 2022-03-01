«Это было бы полезно для нашей победы над муд*ками»: Ким попросил местных жителей отдать российскую технику, которую они отняли у оккупантов

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким попросил у местных жителей отдать технику и снаряды, которые они отобрали у оккупантов или забрали с места боя.

Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале.

Он попросил сообщать о технике и снарядах по номерам телефонов или на почту. Технику и снаряды заберут военные, починят и будут использовать для своих нужд.

— Чуть позже выйду по ситуации с ОГА. Что хочу попросить - мы сейчас восстанавливаем боеспособность, наращиваем запасы. Просьба - я сброшу наши контакты, телефоны и почту, это для тех людей, которые видят, где есть техника или знают, где есть техника, или знают, где есть техника подбитая или снаряды, пожалуйста, просьба - сообщать туда как можно точнее, чтоб мы могли выехать туда с минерами и правильно это дело забрать. Также этот телефон для тех, у кого стоит техника в гараже, в подвале. Чтоб оккупанты не использовали. Также просьба - передавайте, мы все равно к этому придем, сейчас тот момент, когда нам это необходимо и было бы очень полезно для нашей победы над мудаками. Поэтому, пожалуйста, все, кто владеет боеприпасами, техникой, в том числе, камазами разбитыми, это все идет в ремонт, мы пришлем военных, которые все это дело организуют к нам, - сказал Ким.

Номера телефонов, по которым можно обращаться, если у вас есть разбитая техника оккупантов или боеприпасы:

0932542720

0978563433

почта: technikabu2022@ukr.net