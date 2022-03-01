Мэр Сенкевич рассказал, где николаевцы могут купить овощи по ценам производителя

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опубликовал адреса точек продажи овощей по ценам производителя.
Об этом он написал в Телеграмм.
Так, купить овощи по ценам производителя можно:
- площадь победы: через дорогу от АТБ
- Ракетное Урочище: напротив части ГСЧС
- Намыв: на углу улиц Лазурной и Озерной
- Корабельный район: остановка Универсам, возле дома по проспекту Богоявленский, 285.
Мэр отметил, что добавляются еще две новые точки - на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального, а также на улице Архитектора Старова (конечная остановка троллейбуса).
При этом, по субботам, точка с 6-й Слободской будет работать на ярмарке по улице Колодезная (возле дома 10а).