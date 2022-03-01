В Снигиревку и другие населенные пункты Николаевщины доставили гуманитарную помощь

Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи») передал очередную партию продуктов, медикаментов и средств индивидуальной гигиены в разные населенные пункты области.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Медикаменты доставили в:

село Полигон; Шевченковское ТГ; город Снегиревка; село Кобзарцы; село Себино; микрорайон. Кульбакино; воинские части.

В то же время, в села Шевченково и Украинка доставили продукты, лекарства, бытовые принадлежности, а также средства индивидуальной гигиены.

Отмечается, что лекарствами также обеспечили эвакуированных жителей из Херсона.

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