В Снигиревку и другие населенные пункты Николаевщины доставили гуманитарную помощь

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30.03.2022 14:37

Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи») передал очередную партию продуктов, медикаментов и средств индивидуальной гигиены в разные населенные пункты области.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Медикаменты доставили в:

село Полигон;

Шевченковское ТГ;

город Снегиревка;

село Кобзарцы;

село Себино;

микрорайон. Кульбакино;

воинские части.

В то же время, в села Шевченково и Украинка доставили продукты, лекарства, бытовые принадлежности, а также средства индивидуальной гигиены.

Отмечается, что лекарствами также обеспечили эвакуированных жителей из Херсона.

У кого есть желания и возможности – приобщайтесь к Светлым делам!

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    Фотофакт