В Снигиревку и другие населенные пункты Николаевщины доставили гуманитарную помощь

Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи») передал очередную партию продуктов, медикаментов и средств индивидуальной гигиены в разные населенные пункты области.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Медикаменты доставили в:
село Полигон;
Шевченковское ТГ;
город Снегиревка;
село Кобзарцы;
село Себино;
микрорайон. Кульбакино;
воинские части.
В то же время, в села Шевченково и Украинка доставили продукты, лекарства, бытовые принадлежности, а также средства индивидуальной гигиены.
Отмечается, что лекарствами также обеспечили эвакуированных жителей из Херсона.
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