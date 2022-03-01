Мирных людей выпускают, гуманитарку завозим: Ким заявил, что ситуация в Снигиревке больше раздута в интернете, чем есть на самом деле

Глава Николаевской ОГВА Виталий Ким заявил, что ситуация в оккупированной российскими военными Снигиревки не настолько плохая, как об этом пишут люди в интернете. По его словам, мирных жителей выпускают из города, также оккупанты периодически разрешают завозить гуманитарную помощь для горожан.

Об этом он рассказал в среду, 30 марта, в ходе брифинга для журналистов, передает «Преступности.НЕТ».

— Ситуация по Снигиревке является более раздутой, чем есть на самом деле. Там работает большая ботоферма в этом направлении. Оккупанты выпускают оттуда мирных людей, они приезжают и отвозят туда еду. Мы также завозим туда продукты, но оккупанты нас не пускают, они держали 10 дней наших людей на дороге, а потом завезли свою фуру с гуманитаркой и сняли про это фильм. Это была их цель. Когда они все отсняли, то снова разрешили нам завозить туда продукты. ГСЧС докладывает, что критической ситуации там нет. В Снигиревке ситуация намного лучше, чем в Мариуполе или других направлениях, даже, чем в наших селах, где по 20 дней нет света и мы с боями пытаемся вывезти оттуда людей и детей. Поэтому такая ситуация раздута больше в интернете, чем на самом деле, - рассказал Ким.

Как известно, в начале марта Снигиревка периодически попадала под обстрелы. 14 марта в ходе обстрелов погибли местные жители. 17 марта оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. 18-го Снигиревка подверглась авиаударам.

19 марта стало известно, что часть террористов закрепилась в городе и начала жестко ограничивать передвижения местных жителей и мародерствовать. У людей пропало электричество и связь. Начались перебои и сложности с поставками продуктов и необходимых вещей в Снигиревке.

26 марта сообщалось, что на блокпостах в Снигиревке нет оккупантов и туда удалось завести четыре фуры с гуманитаркой. 27 марта мэр сообщил, что там продолжаются бои, а экс-мэр оказался коллаборационистом.