Каратист Горуна продаст на аукционе свою олимпийскую медаль, а деньги отдаст на благотворительность

Бронзовый призер Олимпиады-2020, украинский каратист Станислав Горуна принял решение продать свою медаль на аукционе eBay.

Об этом сообщает «Трибуна».

33-летний спортсмен передал медаль для благотворительной серии аукционов World Sports For Ukraine. Стартовая цена медали – 10 тысяч долларов США.

- Моя олимпийская медаль – самая ценная из более чем 200 медалей, которые я получил за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную по пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в это сложное время. Нет сейчас ничего важнее Украины, – отметил Горуна.