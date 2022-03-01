«Чрезвычайных событий не было, все прошло по плану»: В Николаеве не будут запрещать продажу алкоголя на выходных

Жители Николаева и дальше смогут покупать алкогольные напитки исключительно по выходным, потому что послабления не показали негативных результатов.

Об этом заявил глава Николаевской ОГВА Виталий Ким в среду, 30 марта.

Ранее сообщалось, что главврач БСМП Николаева Александр Демьянов призвал власть не экспериментировать с запретом на алкоголь.

Виталий Ким отметил, что он общался с главврачом БСМП Демьяновым по этому поводу и они нашли общий язык.

— Мы анализировали эту ситуацию вместе с военными, командирами. Было четыре случая, как обычно все. Никакого всплеска и негатива не было. Граждане отнеслись к этому разрешению очень ответственно и позитивно. Для бизнеса - люди скупились и с запасами алкоголя. Мы собираемся и дальше в выходные разрешать продажу алкоголя. На этих выходных никаких чрезвычайных событий не было, все прошло по плану, потому что наши люди ответственные, - заявил Ким.

Как известно, на Николаевщине с 18:00 28 февраля действует сухой закон. Спустя почти месяц войны глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил ослабить «сухой закон», чтобы заработал бизнес - спиртное можно будет покупать в выходные дни. При этом он отмечал, что если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят.

Напомним, что в Южноукраинске несколько человек отравились суррогатным алкоголем – две 19-летние девушки скончались.