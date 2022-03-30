С началом войны более 130 тысяч украинцев зарегистрировались как переселенцы

Глава Министерства социальной политики Марина Лазебная сообщила, что с начала введения военного положения более 130 тысяч украинцев зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Хотя в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах зарегистрировано почти 1,6 миллиона человек.

Об этом она написала в Facebook.

Она отметила, что украинцам очень важно предоставить о себе информацию в Единую базу данных о внутриперемещенных лицах. Это позволит понимать «социальный портрет» перемещенных лиц в каждом конкретном регионе, правильно оценивать их потребности и планировать помощь.

«Поэтому я прошу каждого, кто был вынужден покинуть свой дом, пойти и зарегистрироваться в общине, где вы сейчас проживаете. И одновременно можно подать заявление на получение помощи на жительство, которое Правительство предоставляет вынужденно перемещенным лицам», - отметила Марина Лазебная.

Лазебная сообщила, что Кабмин подключил дополнительные каналы для регистрации ВПЛ. Ранее этим вопросом занимались только органы соцзащиты на уровне районов и городов областного значения.

Теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, центрам предоставления административных услуг, а затем просто подать заявление дистанционно через портал Дія.