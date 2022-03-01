Словакия сокращает штат посольства рф на 35 человек

Словакия распорядилась сократить штат посольства россии в Братиславе на 35 человек.

Об этом сообщает МИД Словакии.

«Этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словакии и усилиям по развитию партнерских отношений с Российской Федерацией», - сказано в сообщении.

На данный момент, российское посольство ситуацию не прокомментировало.

Напомним как Польша обвинила российских дипломатов в шпионаже, которые работали на спецслужбы рф «под прикрытием дипломатической работы». После чего правительство Польши приняло решение выслать 45 дипломатов из страны.

В общей сложности, за последнюю неделю девять стран заявили о высылке российских дипломатов.