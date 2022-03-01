Переселенцы из сел могут стать на учет в соцслужбах Николаева – опубликованы адреса и контакты

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал контакты социальных служб, которые предоставят помощь вынужденным переселенцам из сел на Николаевщине.
Об этом Сенкевич сообщил в Facebook.
«Вниманию лиц, приехавших в Николаев из районов, где продолжаются боевые действия! Если вы хотите стать на учет внутриперемещенных лиц, обращайтесь по месту фактического пребывания в районные управления социальных выплат и компенсаций департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета», - написал он.
Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района
ул. Декабристов, 25
(0512) 479139; 0931319467
Управление социальных выплат и компенсаций Заводского района
ул. Мореходная, 9/2
(0512) 409466; (0512) 409128
Управление социальных выплат и компенсаций Ингульского района
ул. Николаевская, 26
(0512) 586169; 0993238046
Управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района
ул. Новостройная, 1
(0512) 600905; 0930134879
Для получения справки необходимо:
- подать заявление о взятии на учет по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус.