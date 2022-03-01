Переселенцы из сел могут стать на учет в соцслужбах Николаева – опубликованы адреса и контакты

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал контакты социальных служб, которые предоставят помощь вынужденным переселенцам из сел на Николаевщине.

Об этом Сенкевич сообщил в Facebook.

«Вниманию лиц, приехавших в Николаев из районов, где продолжаются боевые действия! Если вы хотите стать на учет внутриперемещенных лиц, обращайтесь по месту фактического пребывания в районные управления социальных выплат и компенсаций департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета», - написал он.

Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района

ул. Декабристов, 25

(0512) 479139; 0931319467

Управление социальных выплат и компенсаций Заводского района

ул. Мореходная, 9/2

(0512) 409466; (0512) 409128

Управление социальных выплат и компенсаций Ингульского района

ул. Николаевская, 26

(0512) 586169; 0993238046

Управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района

ул. Новостройная, 1

(0512) 600905; 0930134879

Для получения справки необходимо: